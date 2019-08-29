На 14 процентов увеличился грузопоток через границу России на территории Псковской области

СЕГОДНЯ 11:53 2019-08-29T11:53:29+03:00

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Грузопоток через границу Российской Федерации в 2019 году увеличился на 14 процентов. Об этом корреспондент «Комсомольской правды – Псков» сообщает с публичных обсуждений итогов работы Россельхознадзора на территории Псковской области за первое полугодии 2019 года.

Заместитель начальника отдела внутреннего ветеринарного надзора Дмитрий Ширяев сообщил, что при грузоперевозках за данный период выявлена 181 партия с нарушениями. Более половины нарушений – отсутствие сопровождающих документов, нарушение требований Россельхознадзора при перевозке товара через границу. Как отмечает заместитель начальника отдела ветнадзора, чаще всего в документах обнаруживается несоответствие информации о производителе товара и дате производства.

- В 77 процентах случаев выявления нарушений партию возвратили отправителю, в остальных – уничтожили, - подытожил Дмитрий Ширяев.

ИСТОЧНИК KP.RU