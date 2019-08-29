2019-08-29T12:25:19+03:00
Общество

На 3,4 миллиона рублей оштрафовал псковичей отдел земельного надзора

Жители региона нарушили закон более 240 раз
Алиса СОЛНЦЕВА
Поделиться:
Жители Псковской области часто нарушают земельное законодательство.Жители Псковской области часто нарушают земельное законодательство.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В результате 222 контрольно-надзорных мероприятий в сфере государственного земельного надзора на территории Псковской области выявлено 249 нарушений. Как сообщает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с публичных слушаний, посвящённых итогам деятельности управления Россельхознадзора за первое полугодие, такую статистику привел исполняющий обязанности заместителя начальника отдела земельного надзора Алексей Андреев на совещании.

Количество внеплановых проверок значительно превышает количество плановых. За первое полугодие отдел провел 22 плановые и 115 внеплановых проверок.

Общая сумма штрафов за выявленные нарушения составила 3,4 миллиона рублей.

- Отдел имеет успешную судебную практику по делам об административных правонарушениях. За данный период 79 дел рассмотрели в судах общей юрисдикции, 74 из них разрешили в пользу управления Россельхознадзора, - отметил исполняющий обязанности заместителя начальника отдела земельного надзора Алексей Андреев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
165 тысяч рублей украли мошенники у пенсионеров Псковской области за сутки
В Пскове сотрудники ДПС сопроводили до больницы онкобольного пенсионера
Директор псковского «Титан-Полимера»: мы обсуждаем возможность перехода на материалы биоразложения
В озере Бежаницкого района спасатели обнаружили 50-летнего утопленника из другого региона
Псковичи смогут пересечь границу быстрее по уникальным чек-листам от Россельхознадзора
На 14 процентов увеличился грузопоток через границу России на территории Псковской области
Ввоз продуктов через российско-белорусскую границу в Псковской области уменьшился на 18%
Псковпассажиравтотранс озвучил, когда можно будет приобрести проездной в автобусах
Великолучане просят построить собственный аквапарк в городе
На фестивале в деревне Сигово Печорского района побывали около 400 сето
В Пскове начинается снос гаражей и киосков
Появилось видео задержания мужчины, который зарубил и сжёг супругов из Острова
В Псковской области работают 10 таксистов-нелегалов