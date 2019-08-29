На 3,4 миллиона рублей оштрафовал псковичей отдел земельного надзора

СЕГОДНЯ 12:25 2019-08-29T12:25:19+03:00

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В результате 222 контрольно-надзорных мероприятий в сфере государственного земельного надзора на территории Псковской области выявлено 249 нарушений. Как сообщает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с публичных слушаний, посвящённых итогам деятельности управления Россельхознадзора за первое полугодие, такую статистику привел исполняющий обязанности заместителя начальника отдела земельного надзора Алексей Андреев на совещании.

Количество внеплановых проверок значительно превышает количество плановых. За первое полугодие отдел провел 22 плановые и 115 внеплановых проверок.

Общая сумма штрафов за выявленные нарушения составила 3,4 миллиона рублей.

- Отдел имеет успешную судебную практику по делам об административных правонарушениях. За данный период 79 дел рассмотрели в судах общей юрисдикции, 74 из них разрешили в пользу управления Россельхознадзора, - отметил исполняющий обязанности заместителя начальника отдела земельного надзора Алексей Андреев.

ИСТОЧНИК KP.RU