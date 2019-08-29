Псковичи смогут пересечь границу быстрее по уникальным чек-листам от Россельхознадзора

СЕГОДНЯ 12:45 2019-08-29T12:45:26+03:00

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Руководитель территориального управления Россельхознадзора Сергей Кармазин на публичных слушаниях по итогам деятельности ведомства в первом полугодии 2019 года рассказал об уникальной разработке управления. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с совещания, управление разработало для граждан онлайн-проверочные листы на соответствие предприятия требованиям законодательства.

Сергей Кармазин заметил, что данная «самопроверка» является анонимной и не служит инструментом сбора данных о нарушениях.

На сайте разрабатывается аналогичный чек-лист для владельцев домашних животных.

- Как нам провезти собаку, кошку через границу или по территории России, какие нужны прививки? - такие вопросы поступают в управление.

В связи с этим Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору создает веб-страницу, которая позволяет заранее получить информацию о транспортировке домашних животных, а также дистанционно подать документы на пункт пропуска, чтобы оперативнее пройти контроль при выезде.

ИСТОЧНИК KP.RU