В Пскове сотрудники ДПС сопроводили до больницы онкобольного пенсионера

СЕГОДНЯ 15:30 2019-08-29T15:30:22+03:00

Внук повез дедушку в больницу, но в дороге его состояние ухудшилось

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Пскович обратился в полицию с благодарностью сотрудникам ДПС, спасшим его дедушку. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 20 августа пскович вез в больницу своего 77-летнего дедушку.

На даче в Черняковицах у онкобольного пенсионера случился приступ. Внук решил незамедлительно доставить его в больницу на личном автомобиле, не дожидаясь скорой медицинской помощи, однако в дороге состояние пенсионера ухудшилось.

Тогда молодой человек обратился за помощью к экипажу ДПС, находившемуся на контрольном посту «Любятово». Сотрудники ГИБДД сопроводили машину псковича на служебном автомобиле, включив звуковой сигнал и мигалку.

На просьбу откликнулись капитан полиции Смирнов Алексей и лейтенант полиции Коргачёв Эдуард.

Как сообщил сотрудникам полиции молодой человек, благодаря помощи полицейских дедушка был быстро доставлен в больницу и получил необходимую медпомощь. Сейчас здоровье пенсионера в удовлетворительном состоянии, он проходит обследование.

ИСТОЧНИК KP.RU