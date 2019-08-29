В Пскове сотрудники ДПС сопроводили до больницы онкобольного пенсионера
Пскович обратился в полицию с благодарностью сотрудникам ДПС, спасшим его дедушку. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 20 августа пскович вез в больницу своего 77-летнего дедушку.
На даче в Черняковицах у онкобольного пенсионера случился приступ. Внук решил незамедлительно доставить его в больницу на личном автомобиле, не дожидаясь скорой медицинской помощи, однако в дороге состояние пенсионера ухудшилось.
Тогда молодой человек обратился за помощью к экипажу ДПС, находившемуся на контрольном посту «Любятово». Сотрудники ГИБДД сопроводили машину псковича на служебном автомобиле, включив звуковой сигнал и мигалку.
На просьбу откликнулись капитан полиции Смирнов Алексей и лейтенант полиции Коргачёв Эдуард.
Как сообщил сотрудникам полиции молодой человек, благодаря помощи полицейских дедушка был быстро доставлен в больницу и получил необходимую медпомощь. Сейчас здоровье пенсионера в удовлетворительном состоянии, он проходит обследование.
ИСТОЧНИК KP.RU