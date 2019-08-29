Жители Усвятского района прогулялись по территории Великолукского агрохолдинга

СЕГОДНЯ 17:03 2019-08-29T17:03:25+03:00

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Жители Усвятского района Псковской области во время экскурсии прогулялись по территории Великолукского агропромышленного холдинга. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе предприятия, агрохолдинг рассказал жителям и представителям местной власти о успехах и дальнейших планах.

Участники экскурсии осмотрели репродуктор близ деревни Рудня и уделили особое внимание посевным площадям агрохолдинга. Как рассказали жителям Усвятского района, пшеничные поля в скором времени уберут, а из выросшего зерна приготовят комбикорма для животных.

Экскурсанты узнали также и о преимуществах работы на территории агропромышленного холдинга. Как признались сотрудники предприятия, некоторые из них долго не могли найти работу после сокращения. А Великолукский агрохолдинг предоставил и стабильную работу, и достойную зарплату.

КОНКРЕТНО

Предприятию принадлежит более 16 тысяч га посевных площадей в Усвятском районе. В 2019 году Великолукский агрохолдинг засеял часть земель, а ряд территорий начнут осваивать в новом сезоне.

ИСТОЧНИК KP.RU