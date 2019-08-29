2019-08-29T17:39:16+03:00
Общество

В России нехватка технических специалистов - заявил глава псковского «Титан-Полимера»

Герман Петрушко предложил выход из ситуации
Анна БЫСТРОВА
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Специалисты обеспокоены нехваткой технических специалистов на производстве.Специалисты обеспокоены нехваткой технических специалистов на производстве.Фото: Алексей ФОКИН
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Генеральный директор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко отметил острую нехватку квалифицированных технических специалистов в сфере российского производства. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», глава предприятия рассказал, что после развала СССР деформировалось образование и закрылись многие заводы. Об этом Герман Петрушко заявил в эфире одной из псковских радиостанций 29 августа.

Он также подчеркнул, что из-за этого от кадрового дефицита страдают многие области России. Изменить ситуацию, по мнению эксперта, может разработка новой программы обучения кадров технической сферы.

Руководитель предприятия рассказал о том, что группа компаний «Титан», например, работает со своими будущими сотрудниками из Омска со школьной скамьи до окончания университета. Такая образовательная модель позволяет компании подготовить высококвалицфицированного специалиста в своей сфере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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