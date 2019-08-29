2019-08-29T17:50:46+03:00
Происшествия

За кражу масла в Пскове девушке ограничили свободу на 6 месяцев

35 пачек украла 19-летняя жительница Острова из псковского магазина
Алиса Солнцева
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Причины поступка неизвестны.Причины поступка неизвестны.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Состоялся суд над 19-летней жительницей города Острова. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре города, девушка украла в магазине «Пятерочка» на улице Леона Поземского, 63 в Пскове 35 пачек сливочного масла «Крестьянское», которые стоили 2 тысячи 716 рублей 35 копеек.

После задержания девушка призналась в преступлении и возместила ущерб. Как сообщает прокуратура, ранее она не привлекалась к уголовной ответственности, однако совершала административные правонарушения. Жительница Острова воспитывает двоих детей.

За кражу масла суд приговорил девушку к ограничению свободы на 6 месяцев.

Любопытно, что 28 августа стало известно, еще об одной крупной краже молочных продуктов: сотрудник таможни Псковской области украл 10 килограммов швейцарского сыра при досмотре автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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