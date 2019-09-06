2019-09-06T18:24:39+03:00
Общество

Губернатор Псковской области предложил возродить практику шефства предприятий над образовательными учреждениями

Удачным примером подобного взаимодействия Михаил Ведерников назвал ремонт в «Росинке»
Алиса Солнцева
Поделиться:
Фото: pskov.ru. Дополнительные меры поддержки промышленности Михаил Ведерников обсудил с руководством великолукских производственных предприятий.Фото: pskov.ru. Дополнительные меры поддержки промышленности Михаил Ведерников обсудил с руководством великолукских производственных предприятий.
Изменить размер текста:

Крупные предприятия Псковской области вновь возьмут шефство над образовательными учреждениями. Как «Комсомольской правде – Псков» сообщили коллеги из Псковского агентства информации, 6 сентября в Великих Луках прошла встреча с промышленниками.

Глава региона назвал такое взаимодействие «улицей с двусторонним движением». Примером удачного сотрудничества Михаил Ведерников назвал ремонт детского сада «Росинка» в деревне Переслегино Великолукского района, когда помочь учреждению взялся Александр Козловский, руководитель отделения Российского союза предпринимателей и промышленников Псковской области.

В связи с этим губернатор и высказался по поводу практики шефства над детскими садами и школами крупных предприятий. Это приводит к положительному эффекту и помогает развивать регион.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Промышленников из Великих Лук призвали присоединиться к созданию повестки псковского экономического форума
Михаил Ведерников призвал псковских бизнесменов стать партнерами проекта "Подарок новорожденному"
Великие Луки станут точкой роста – отметил Михаил Ведерников на встрече с промышленниками
Псковские мотоциклисты считают, что обучение в автошколах необходимо преобразовать
В Великих Луках на перекрёстке улицы Дьяконова и проспекта Ленина появятся подземные переходы
Участники Международного кубка по мотоджимхане из разных стран собрались в Пскове
74 ДТП с участием мотоциклистов зафиксировано в Псковской области
Шеф-повар мирового уровня побывал в гастрономическом туре по Псковской области
Псковскую кухню представят в Москве перед мировыми экспертами
В Псковской областной филармонии появилась новая система скидок
Новый светофор установят у Детского парка в Пскове
149 килограммов молочной продукции отправили обратно в Белоруссию в Псковской области
На Сиреневом бульваре в Пскове установят одностороннее движение
Детский сад «Росинка» в Великолукском районе капитально отремонтируют в следующем году
В Великих Луках «Фольксваген» сбил бабушку с внуком на пешеходном переходе
Новый парк появится на Запсковье
Псковская областная филармония отпразднует 75-летие грандиозным концертом
Псковский симфонический оркестр принял новых музыкантов и дирижера