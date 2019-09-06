Губернатор Псковской области предложил возродить практику шефства предприятий над образовательными учреждениями

СЕГОДНЯ 18:24 2019-09-06T18:24:39+03:00

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Крупные предприятия Псковской области вновь возьмут шефство над образовательными учреждениями. Как «Комсомольской правде – Псков» сообщили коллеги из Псковского агентства информации, 6 сентября в Великих Луках прошла встреча с промышленниками.

Глава региона назвал такое взаимодействие «улицей с двусторонним движением». Примером удачного сотрудничества Михаил Ведерников назвал ремонт детского сада «Росинка» в деревне Переслегино Великолукского района, когда помочь учреждению взялся Александр Козловский, руководитель отделения Российского союза предпринимателей и промышленников Псковской области.

В связи с этим губернатор и высказался по поводу практики шефства над детскими садами и школами крупных предприятий. Это приводит к положительному эффекту и помогает развивать регион.

ИСТОЧНИК KP.RU