Незаконная агитация зафиксирована в день выборов в Пустошкинском и Дновском районах

СЕГОДНЯ 20:53 2019-09-08T20:53:35+03:00

Сообщить о нарушениях можно, позвонив на горячую линию до 22:00

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В Пустошкинском и Дновском районах зафиксированы нарушения избирательного законодательства. Об этом рассказал председатель Избиркома Псковской области Михаил Иванов.

Три нарушения отмечены в Пустошкинском районе в рамках выборов в органы местного самоуправления. На выборы главы совершалась доставка представителей партии «Яблоко» на 373-й участок, Лев Шлосберг 7 сентября, в день тишины, разместил в интернете фото с кандидатом на должность главы района, также замечено размещение агитплаката в автобусе.

В Дновском районе незадолго до завершения голосования на входе в избирательные участки зафиксирована агитация одного из кандидатов на пост главы.

Всего на «горячую линию» поступило 142 звонка, 85 из них – 8 сентября. Большинство касалось вопросов организации выборов, некоторые заявляли о нарушениях. Все обращения на горячую линию рассмотрены на заседании ТИКов и при наличии оснований переданы в правоохранительные органы.

Голосование завершилось в 20:00. Ведется подсчет голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU