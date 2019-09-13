2019-09-13T13:48:42+03:00
Звезды

Псковичей приглашают на концерт «Поющих гитар»

«Люди встречаются», «Cиний иней» и другие советские хиты будут звучат на сцене БКЗ
Василиса Алексеева
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ВИА "Поющие гитары"ВИА "Поющие гитары"
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Концерт ансамбля «Поющие гитары» состоится в Пскове в БКЗ филармонии 26 сентября, в 19.00, сообщили «Комсомольской правде-Псков» в театрально-концертной дирекции Псковской области.

- На сцене этот коллектив открыл для СССР понятие, которое до этого существовало только в западной музыке - вокально-инструментальные ансамбли, - напомнили организаторы. - Их участники одновременно поют и играют. Именно из рук руководителя ВИА «Поющие гитары» вышла первая в СССР советская электрогитара. Представляете нынешнюю эстраду без этого инструмента? А «Поющие гитары» стали, по сути, его популяризаторами на советской сцене.

«Люди встречаются», «Толстый Карлсон», «Cиний иней», «Неприметная красота», «Если выйдешь ты мне навстречу» – все это они, ВИА «Поющие гитары». Их песни знают, любят и поют целыми поколениями. Так было полвека назад, так есть и сейчас. Когда в 2017 году «Поющие гитары» выходили на сцену Пскова, аплодировал и подпевал без преувеличения весь зал.

- «Поющие гитары» – это эмоции, которые не забываются. Это история и современность в одном коллективе. Это легенды, которые живы и поют. И скоро они снова выступят для псковичей, - отметили в ТКД.

Справки по телефону (8112) 66-89-20, аудитория 0+.

ИСТОЧНИК KP.RU

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