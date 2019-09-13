2019-09-13T14:30:14+03:00
Происшествия

В Пскове водитель иномарки заснул за рулём, въехал в дерево и перевернулся

От удара дерево упало на находившееся рядом авто
Анна БЫСТРОВА
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В Пскове уставший водитель попал в ДТП.В Пскове уставший водитель попал в ДТП.Фото: Иван ВИСЛОВ
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На Ленинградском шоссе в Пскове водитель внедорожника заснул за рулём, въехал в дерево и перевернулся. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, авария произошла 13 сентября вблизи поворота в сторону района Псковкирпич.

Опытный автомобилист двигался по трассе вблизи населённого пункта. Около 11.25 утра 60-летний мужчина задремал за рулём. В результате его автомобиль съехал на обочину и врезался в дерево. От удара внедорожник перевернуло. Кроме того, дерево, в которое въехал мужчина, упало на УАЗ, находившийся рядом.

В результате дорожно-транспортного происшествия, и иномарка, и отечественный автомобиль оказались повреждены. При этом водители и пассажиры обоих транспортных средств не получили значительных травм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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