2019-09-14T16:47:56+03:00
Происшествия

Псковичу, заколовшему гостя в новогоднюю ночь, грозит тюрьма

Праздник обернулся ссорой и гибелью одного из приятелей
Анна БЫСТРОВА
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После новогоднего застолья пскович окажется на скамье подсудимых.После новогоднего застолья пскович окажется на скамье подсудимых.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жителю города Пскова, заколовшему своего гостя в новогоднюю ночь, грозит тюрьма. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков в следственном управлении следственного комитета России по Псковской области, в настоящее время расследование происшествия завершилось.

Следователи выяснили, что подозреваемый и его приятель отмечали наступление Нового 2019 года в одной из квартир в областном центре. После того, как куранты пробили полночь, мужчины начали ссориться. В порыве ярости хозяин жилплощади схватил острый предмет и проткнул гостю голень. В результате приятель потерял много крови и погиб на месте потасовки.

Материалы по делу псковича следственный комитет передал в суд. Мужчина обвиняется в убийстве, ему грозит тюремное заключение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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