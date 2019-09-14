Псковичу, заколовшему гостя в новогоднюю ночь, грозит тюрьма
Жителю города Пскова, заколовшему своего гостя в новогоднюю ночь, грозит тюрьма. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков в следственном управлении следственного комитета России по Псковской области, в настоящее время расследование происшествия завершилось.
Следователи выяснили, что подозреваемый и его приятель отмечали наступление Нового 2019 года в одной из квартир в областном центре. После того, как куранты пробили полночь, мужчины начали ссориться. В порыве ярости хозяин жилплощади схватил острый предмет и проткнул гостю голень. В результате приятель потерял много крови и погиб на месте потасовки.
Материалы по делу псковича следственный комитет передал в суд. Мужчина обвиняется в убийстве, ему грозит тюремное заключение.
ИСТОЧНИК KP.RU