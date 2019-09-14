В Псковском филиале академии ФСИН России 50 первокурсников приняли присягу

СЕГОДНЯ 17:22 2019-09-14T17:22:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Псковском филиале академии ФСИН России 50 первокурсников присягнули на верность своей Родине. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе филиала, торжественное мероприятие прошло в присутствии родственников курсантов, а также представителей администрации региона, членов совета ветеранов и священнослужителей.

После торжественной клятвы курсантов поздравили собравшиеся. Мероприятие продолжил водосвятный молебен и показательные выступления взвода почетного караула. Для курсантов-первокурсников выступили творческие коллективы.

Продемонстрировали уровень подготовки и новобранцы. Они показали родственникам и командованию порядок действий специалистов в чрезвычайны ситуациях.

На церемонии прошли показательные выступления сотрудников подразделений.

Завершило торжественную церемонию выступление сотрудников отдела спецназначения и отдела по конвоированию заключённых. Они смоделировали побег преступника и показали правильное поведение в этой ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU