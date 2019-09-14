СЕГОДНЯ 20:16 2019-09-14T20:16:57+03:00

Губернатор посетил предприятие в преддверии его юбилея

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Глава региона Михаил Ведерников оценил условия работы на Великолукском мясокомбинате и прошёл по новым цехам предприятия. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, губернатор посетил мясокомбинат в преддверии празднования 75-летнего юбилея предприятия.

Во время осмотра цехов представитель Великолукского мясокомбината напомнил, что новая производственная площадка позволила трудоустроить более тысячи великолучан. Кроме того, новый цех способствовал увеличению выпускаемой продукции на 40% и расширению её ассортимента.

Михаил Ведерников поздравил работников предприятия с достижением новых высот и в честь юбилея мясокомбината вручил трудовому коллективу почётную грамоту, а лучших сотрудников отрасли отметил благодарностями.

Михаил Ведерников вручил сотрудникам предприятия грамоты и благодарственные письма.

- История Великолукского мясокомбината неразрывно связана с историей Псковской области, - отметил губернатор и поблагодарил предприятие и его сотрудников за вклад в продовольственную сферу страны.

ИСТОЧНИК KP.RU