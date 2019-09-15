Губернатор Псковской области назвал сохранение леса важнейшим направлением политики региона

СЕГОДНЯ 10:50 2019-09-15T10:50:24+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал сохранение леса одним из важнейших направлений политики региона. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, об этом глава региона напомнил во время поздравления работников и ветеранов лесного хозяйства с 75-летним юбилеем отрасли.

Михаил Ведерников также отметил, что в Псковской области леса располагаются на площади равной почти 2,5 гектарам, что составляет 40% территории региона. В связи с этим работникам лесной отрасли ежедневно приходится решать сложные задачи, связанные с устранением возгораний, защитой экологии и борьбой с «чёрными» лесорубами.

- Все эти десятилетия наши лесники неизменно стоят на страже природного богатства, помогают рационально использовать, сохранять и развивать его ресурсы, - подытожил губернатор Псковской области и поблагодарил работников лесной сферы за честный труд и любовь к родной земле.

ИСТОЧНИК KP.RU