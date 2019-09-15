Следственный комитет организовал для детей-сирот экскурсию по Псково-Печерскому монастырю

СЕГОДНЯ 11:18 2019-09-15T11:18:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Руководитель управления следственного комитета России по региону Пётр Крупеня и директор «Детской деревни - SOS Псков» организовали для воспитанников учреждения экскурсию по Псково-Печерскому монастырю. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в следственном управлении СКР по Псковской области, дети смогли прогуляться по святой обители и узнать её историю.

В начале экскурсии ребята посетили пещеры, в которых хоронили защитников монастыря, благочестивых горожан и монахов. Затем осмотрели Успенский пещерный храм, некрополь с Воскресенской церковью, а также поднялись на Святую гору. С возвышения воспитанники «Детской деревни - SOS Псков» полюбовались вдохновляющим видом на монастырь и крепость вокруг него.

Улыбки, смех, неподдельный интерес - ребята познакомились с оленями и аистами из обители.

После этого ребят ждала встреча с оленями и аистами, которые живут в яблоневом саду близ обители. Знакомство с животными у детей вызвало бурю эмоций. После насыщенной прогулки экскурсанты подкрепились в монастырской трапезной и послушали истории и жизни обители и питании её иноков.

ИСТОЧНИК KP.RU