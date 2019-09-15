2019-09-15T11:41:19+03:00
Происшествия

Псковские футболисты попали в автобусную аварию

Игроки ехали из Владимирскй области
Егор ТИМОФЕЕВ
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По предваритльной версии, водитель транспорта уснул за рулём.По предваритльной версии, водитель транспорта уснул за рулём.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Игроки псковского футбольного клуба «Псков-747» попали в автобусную аварию. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, дорожно-транспортное происшествие произошло 15 сентября.

Транспорт с псковскими спортсменами возвращался с матча, прошедшего во Владимирской области. Около 6 часов утра водитель автобуса не справился с управлением и врезался в отбойник. По одной из предварительных версий, инцидент произошёл из-за банальной усталости: водитель уснул за рулём.

В результате аварии никто из футболистов «Псков-747» не пострадал. В настоящее время спортсмены ждут новый автобус в Великих Луках.

КСТАТИ

У футбольной команды областного центра нет собственного транспорта для доставки на выездные матчи. В связи с этим руководство клуба нанимало для транспортировки игроков автобус сторонней копании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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