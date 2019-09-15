2019-09-15T15:07:07+03:00
Происшествия

Полицейские задержали псковича, угнавшего иномарку из-под окон её владельца

Похищенный автомобиль нашли и изъяли
Анна БЫСТРОВА
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Пскович не смог устоять перед желанием прокатитьчся на чужой иномарке.Пскович не смог устоять перед желанием прокатитьчся на чужой иномарке.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Сотрудники полиции задержали псковича, угнавшего иномарку прямо из-под окон владельца автомобиля. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, за помощью к сотрудникам правоохранительных органов обратился житель садового некоммерческого товарищества «Многа».

Мужчина рассказал, что неизвестный вскрыл его стоящий под окнами «Фольксваген» и угнал иномарку. Полицейские провели расследование и выяснили, что присвоить автомобиль решил 33-летний пскович. На его территории и нашли пропавший «Фольксваген».

Предполагаемого угонщика задержали. Мужчина уже признался в совершённом преступлении. Теперь сотрудникам правоохранительных органов предстоит провести проверку и выяснить все обстоятельства похищения автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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