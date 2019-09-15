2019-09-15T16:08:01+03:00
Происшествия

Появились подробности и снимки с места аварии автобуса, перевозившего псковских футболистов

Транспортное средство врезалось в отбойник на трассе
Егор ТИМОФЕЕВ
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ФОТО: informpskov.ru. Псковским футболистам приходится арендовывать чужой транспорт для поездок на матчи в друге регионы.ФОТО: informpskov.ru. Псковским футболистам приходится арендовывать чужой транспорт для поездок на матчи в друге регионы.
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Появились подробности дорожно-транспортного происшествия, а также снимки с места аварии с участием автобуса, перевозившего псковских футболистов. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, по уточнённым данным, инцидент произошёл в 7 часов утра 15 сентября.

Тренер футбольного клуба «Псков-747» рассказал, что во время аварии почти все члены команды спали. Когда на 433-м километре федеральной трассы «Балтия» автобус врезался в отбойник, пассажиры мало что поняли. Как признался водитель транспортного средства, у автобуса лопнуло колесо.

ФОТО: informpskov.ru. Попавшему в ДТП автобусу заенили колёса, но транспорт получил сильные повреждения.

ФОТО: informpskov.ru. Попавшему в ДТП автобусу заенили колёса, но транспорт получил сильные повреждения.

В результате аварии у автобуса оказался разбит передний бампер, появились вмятины на боку, кроме того, транспортное средство лишилось нескольких колёс.

Спортсмены во время ДТП не пострадали. Их оперативно доставили в Великие Луки. Из города на Ловати около полудня членов команды в областной центр забрал запасной автобус компании-перевозчика.

ФОТО: informpskov.ru. Никто из пассажиров в аварии не пострадал.

ФОТО: informpskov.ru. Никто из пассажиров в аварии не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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