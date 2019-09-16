СЕГОДНЯ 10:13 2019-09-16T10:13:45+03:00

Он отправился в болото, чтобы собрать ягоды

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Пенсионер три дня блуждал по лесу в Пустошкинском районе. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации со ссылкой на ГУ МЧС России по Псковской области, близкие мужчины забили тревогу, когда 78-летний пенсионер не вернулся вечером домой.

Удалось установить, что житель Псковской области 13 сентября отправился в болото близ озера Одрино, чтобы насобирать клюквы. Но заплутал и не смог найти дорогу к дому. После заявления близких пенсионера, спасатели организовали поиски ягодника. Сотрудники МЧС прочёсывали болото и лес без перерыва на выходные.

Однако 15 сентября поисковые работы прекратились, так как пожилой мужчина самостоятельно выбрался из леса.

ИСТОЧНИК KP.RU