Пенсионер три дня блуждал по лесу в Пустошкинском районе
Пенсионер три дня блуждал по лесу в Пустошкинском районе. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации со ссылкой на ГУ МЧС России по Псковской области, близкие мужчины забили тревогу, когда 78-летний пенсионер не вернулся вечером домой.
Удалось установить, что житель Псковской области 13 сентября отправился в болото близ озера Одрино, чтобы насобирать клюквы. Но заплутал и не смог найти дорогу к дому. После заявления близких пенсионера, спасатели организовали поиски ягодника. Сотрудники МЧС прочёсывали болото и лес без перерыва на выходные.
Однако 15 сентября поисковые работы прекратились, так как пожилой мужчина самостоятельно выбрался из леса.
ИСТОЧНИК KP.RU