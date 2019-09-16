2019-09-16T11:02:42+03:00
Звезды

В нашем спектакле есть боль, страх, даже ужас, а вот эротике в нем места нет – руководство псковского театра о «Ревизоре» Шерешевского

Руководство театра опубликовало комментарий в связи со скандалом в Екатеринбурге вокруг псковского «Ревизора»
Алиса Солнцева
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Фото: Андрей Кокшаров. Мы со всей ответственностью заявляем, что наш спектакль «Ревизор» очень целомудрен - руководство Псковского драматического театра.Фото: Андрей Кокшаров. Мы со всей ответственностью заявляем, что наш спектакль «Ревизор» очень целомудрен - руководство Псковского драматического театра.
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Руководство Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина опубликовало официальный комментарий в связи с шумихой вокруг «Ревизора» Петра Шерешевского.

Напомним, 9 сентября труппа показала «Ревизора» на фестивале «Реальный театр» в Екатеринбурге. Такая интерпретация Гоголя возмутила екатеринбургскую публику, как и некоторых псковичей год тому назад. Особенно зрители негодовали по поводу «обнаженных тел» и «сцены изнасилования».

- Звучали голоса: «Браво! Спасибо!» И к нам, и к нашим артистам подходили люди, благодарили и просили приезжать еще, - такую реакцию наблюдал псковский коллектив в день показа, а спустя пять суток разгорелся «скандал».

Особое возмущение у жителей Екатеринбурга вызвало присутствие детей на спектакле.

- Что же касается «зала, полного детей», о котором написала екатеринбургская журналистка, это или ложь, или сильное преувеличение, - отмечают художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев и арт-директор Андрей Пронин. - Мы не можем поручиться, что детей в зале не было вообще, но они явно не преобладали.

Более того, возрастной индекс «Ревизора» - 18+.

- В спектакле «Ревизор» есть немало вещей, не понятных детям, а вот вещей, способных оскорбить детскую нравственность, нет, - заверяет руководство театра и комментирует нашумевшую «постельную сцену». - Единственный эпизод сексуального характера происходит в глубине сцены под глухим одеялом и выстроен так, что зритель сам домысливает суть события.

В завершение обращения руководство театра благодарит фестиваль «Реальный театр» и надеется на новые встречи с екатеринбургской публикой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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