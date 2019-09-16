В Пскове задержали замглавы службы судебных приставов Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 11:20 2019-09-16T11:20:50+03:00

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В Пскове сотрудники федеральной службы безопасности задержали заместителя главы службы судебных приставов Санкт-Петербурга Марину Окрушко. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», инцидент произошёл вечером 15 сентября. Об этом сообщает интернет-издание «Фонтанка.ru».

По предварительной информации, оперативники задержали 46-летнюю женщину во время передачи денег одному из знакомых. По версии «Фонтанки», замглавы УФССП могла давать взятку своему коллеге.

В настоящее время Марине Окрушко выделили псковского адвоката и предоставили возможность позвонить близким и собственному юристу. В результате телефонных «переговоров» в областной центр выехал ещё и правозащитник из Санкт-Петербурга. Он и будет отстаивать невиновность сотрудницы ведомства на территории Пскова.

ИСТОЧНИК KP.RU