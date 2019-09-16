«Ласточка» до Печор будет ходить по выходным и по пятницам

СЕГОДНЯ 12:51 2019-09-16T12:51:21+03:00

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Скоростной поезд «Ласточка» из Санкт-Петербурга до Печор с 20 сентября будет ходить и по выходным дням, и по пятницам. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В пятницу поезд отправляется из Санкт-Петербурга в 13:40, прибывает на конечную станцию в 17:55. В обратном направлении состав выезжает из Печор в 18:35, прибывает на Балтийский вокзал в Санкт-Петербург в 23:00.

В субботу и воскресенье скоростной поезд Санкт-Петербург – Печоры ходит два раза в день: в 6:55 и 13:40 (прибывает в Печоры в 11:10 и 17:55). По направлению Печоры – Санкт-Петербург поезд отправляется в 11:50 и 18:35.

Фото: pskov.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU