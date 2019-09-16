Велосипедисты из Псковской области завоевали «золото», «серебро» и «бронзу» на Чемпионате России

СЕГОДНЯ 17:11 2019-09-16T17:11:07+03:00

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Трое велосипедистов из Псковской области завоевали «золото», «серебро» и «бронзу» на Чемпионате России. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, соревнования прошли в Хабаровске и Майкопе в начале сентября.

В своих категориях награды получили и псковичи, и псковички. Например, уроженка региона Маргарита Сырадоева одержала победу в парной гонке на дистанции 25 километров. Годом ранее женщина уже становилась первой на Чемпионате России. «Золото» в 2018 году ей принесла групповая гонка на 120 километров.

Медали на победу в соревнованиях Всероссийского масштаба привезли в Псковскую область и мужчины. Михаил Чирухин и Тимофей Шерстнев в многодневной гонке из семи этапов, прошедшей на территории Майкопа, завоевали серебряные и бронзовые медали. Псковичи обошли более 60 соперников из других регионов и уступили конкуренту из Москвы менее минуты. Все медалисты — воспитанники регионального Центра спортивной подготовки.

ИСТОЧНИК KP.RU