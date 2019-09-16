2019-09-16T17:48:14+03:00
Происшествия

Похититель велосипеда в Великих Луках оказался нарушителем, которого ищет вся страна

Злоумышленник находится в федеральном розыске
Анна БЫСТРОВА
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Похитителя велосипеда из Псковской области передали коллегам из Твери.Похитителя велосипеда из Псковской области передали коллегам из Твери.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Похититель велосипеда в городе Великие Луки Псковской области оказался нарушителем, которого разыскивает полиция всей страны. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, за помощью к сотрудникам правоохранительных органов обратился один из жителей города на Ловати.

Он рассказал, что 11 сентября неизвестный выкрал из подъезда жилого многоквартирного дома по улице Фабричной его велосипед. Полицейские провели расследование и нашли вора. Им оказался ранее судимый 36-летний мужчина. Как выяснилось позднее, нарушитель прятался в регионе, не желая отбывать уголовное наказание на территории соседней Тверской области. При этом злоумышленник находился в федеральном розыске.

Полицейские Великих Лук передали задержанного в тверское отделение УМВД. При этом, добавили в пресс-службе ведомства, в Псковской области уголовное дело в отношении «бывалого» преступника» также продолжат расследовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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