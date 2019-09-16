2019-09-16T18:16:19+03:00
Происшествия

Псковские росгвардейцы задержали воровку с наркотиками в кармане

Девушку тщательно досмотрели, когда оказалось, что она хотела украсть одежду
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
Поделиться:
Нарушительницу передали сотрудникам полиции.Нарушительницу передали сотрудникам полиции.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Псковские росгвардейцы задержали воровку с наркотиками в кармане. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили сигнал из магазина на Рижском проспекте.

Экипаж группы задержания незамедлительно выехал по зову тревожной кнопки. В торговом помещении стражи правопорядка обнаружили 23-летнюю псковичку. Оказалось, что девушка планировала вынести из помещения одежду. При этом во время досмотра росгвардейцы обнаружили у местной жительницы не только похищенные вещи. В кармане псковички нашли наркотики.

Нарушительницу задержали и передали подоспевшим на место происшествия сотрудникам управления министерства внутренних дел России по Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Месячник по уборке поможет ликвидировать стихийные свалки в Пскове
Похититель велосипеда в Великих Луках оказался нарушителем, которого ищет вся страна
Велосипедисты из Псковской области завоевали «золото», «серебро» и «бронзу» на Чемпионате России
Спасатели нового пожарного поста в Гдовском районе обеспечат безопасность 4 тысяч жителей
Из водоёмов Псковской области вытащили свыше 70 кубометров затонувших сетей
«Ласточка» до Печор будет ходить по выходным и по пятницам
В Пскове задержали замглавы службы судебных приставов Санкт-Петербурга
В нашем спектакле есть боль, страх, даже ужас, а вот эротике в нем места нет – руководство псковского театра о «Ревизоре» Шерешевского
Жителю Себежского района грозит 9 лет тюрьмы за 25 преступлений
Пенсионер три дня блуждал по лесу в Пустошкинском районе
В Пскове открывается бесплатный фотоклуб «Четкость»
Появились подробности и снимки с места аварии автобуса, перевозившего псковских футболистов
Полицейские задержали псковича, угнавшего иномарку из-под окон её владельца
Псковские футболисты попали в автобусную аварию
Следственный комитет организовал для детей-сирот экскурсию по Псково-Печерскому монастырю
Губернатор Псковской области назвал сохранение леса важнейшим направлением политики региона
Михаил Ведерников оценил условия работы на Великолукском мясокомбинате и прошёл по новым цехам
В Псковском филиале академии ФСИН России 50 первокурсников приняли присягу
Псковичу, заколовшему гостя в новогоднюю ночь, грозит тюрьма
Псковский «Ахтеатр» покажет «Женитьбу» Гоголя на новой площадке
В Минспорте России обсудили окончание реконструкции псковского «Машиностроителя»
В Псковской области задержали мужчину, который незаконно вырубил лес на 4,5 миллиона рублей
Граждане не должны ждать приёма к онкологу больше 14 дней - новый руководитель Псковского онкологического диспансера
Сергей Беляевский: Планируем обеспечить Псковский онкологический диспансер врачами на 100%
В сентябре Псковской области приняли на работу шесть врачей