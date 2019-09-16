Псковские росгвардейцы задержали воровку с наркотиками в кармане
Псковские росгвардейцы задержали воровку с наркотиками в кармане. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили сигнал из магазина на Рижском проспекте.
Экипаж группы задержания незамедлительно выехал по зову тревожной кнопки. В торговом помещении стражи правопорядка обнаружили 23-летнюю псковичку. Оказалось, что девушка планировала вынести из помещения одежду. При этом во время досмотра росгвардейцы обнаружили у местной жительницы не только похищенные вещи. В кармане псковички нашли наркотики.
Нарушительницу задержали и передали подоспевшим на место происшествия сотрудникам управления министерства внутренних дел России по Псковской области.
ИСТОЧНИК KP.RU