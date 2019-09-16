Месячник по уборке поможет ликвидировать стихийные свалки в Пскове
Устранить стихийные свалки и благоустроить территорию в Псковской области поможет месячник по уборке, который начнется 1 октября. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, тему обращения с твердыми коммунальными отходами обсудили на рабочем заседании под руководством вице-губернатора Василия Осипова.
Сергей Пайст, руководитель псковского филиала компании «Мехуборка», заверил, что регоператор вывезет отходы с мест субботников.
Представители администрации Пскова сообщили, что в этом году на территории города дополнительно откроются 12 контейнерных площадок, их количество в дальнейшем будет расти.
Вице-губернатор предложил привлекать к ответственности собственников земельных участков, на которых скопился мусор. Такая практика уже применяется в других регионах.
Член Общественной палаты Псковской области Алексей Кириллов отметил, что количество обращений на горячую линию по вопросам работы регионального оператора в последние месяцы снизилось.
ИСТОЧНИК KP.RU
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