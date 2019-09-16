Месячник по уборке поможет ликвидировать стихийные свалки в Пскове

СЕГОДНЯ 18:20 2019-09-16T18:20:16+03:00

С 1 по 31 октября «Мехуборка» будет вывозить мусор после субботников

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Устранить стихийные свалки и благоустроить территорию в Псковской области поможет месячник по уборке, который начнется 1 октября. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, тему обращения с твердыми коммунальными отходами обсудили на рабочем заседании под руководством вице-губернатора Василия Осипова.

Сергей Пайст, руководитель псковского филиала компании «Мехуборка», заверил, что регоператор вывезет отходы с мест субботников.

Представители администрации Пскова сообщили, что в этом году на территории города дополнительно откроются 12 контейнерных площадок, их количество в дальнейшем будет расти.

Вице-губернатор предложил привлекать к ответственности собственников земельных участков, на которых скопился мусор. Такая практика уже применяется в других регионах.

Член Общественной палаты Псковской области Алексей Кириллов отметил, что количество обращений на горячую линию по вопросам работы регионального оператора в последние месяцы снизилось.

ИСТОЧНИК KP.RU