Начальнику ГИБДД по Гдовскому району грозит наказание за сокрытие преступления пьяного сына своего коллеги

СЕГОДНЯ 10:03 2019-09-17T10:03:45+03:00

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Начальнику ОГИБДД ОМВД России по Гдовскому району грозит уголовное наказание за сокрытие преступления пьяного сына своего коллеги. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в следственном управлении следственного комитета России по Псковской области, главу ведомства обвиняют в превышении должностных полномочий.

Как установили следователи, ночью 7 апреля 2019 года нетрезвый сын одного из бывших сотрудников ГИБДД попал в аварию в Гдовском районе. При этом в результате дорожно-транспортного происшествия по вине пьяного водителя получил серьёзные травмы подросток. Начальник ГИБДД решил «замять» происшествие и сокрыл факт аварии.

Однако обстоятельства ДТП стали известны. В связи с этим руководителя ведомства по Гдовскому району уволили за поступок, порочащий честь сотрудника полиции. Кроме того, в отношении экс-главы ведомства возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU