Начальнику ГИБДД по Гдовскому району грозит наказание за сокрытие преступления пьяного сына своего коллеги
Начальнику ОГИБДД ОМВД России по Гдовскому району грозит уголовное наказание за сокрытие преступления пьяного сына своего коллеги. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в следственном управлении следственного комитета России по Псковской области, главу ведомства обвиняют в превышении должностных полномочий.
Как установили следователи, ночью 7 апреля 2019 года нетрезвый сын одного из бывших сотрудников ГИБДД попал в аварию в Гдовском районе. При этом в результате дорожно-транспортного происшествия по вине пьяного водителя получил серьёзные травмы подросток. Начальник ГИБДД решил «замять» происшествие и сокрыл факт аварии.
Однако обстоятельства ДТП стали известны. В связи с этим руководителя ведомства по Гдовскому району уволили за поступок, порочащий честь сотрудника полиции. Кроме того, в отношении экс-главы ведомства возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU