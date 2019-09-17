2019-09-17T10:17:37+03:00
Происшествия

В Псковском городском суде началось слушание по делу бывшего вице-губернатора Александра Кузнецова

Александра Кузнецова судят за получение взятки в размере 1 миллион 350 тысяч рублей
Максим Дмитриев
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Договор купли-продажи жилого дома был заключен 6 октября 2011 года.Договор купли-продажи жилого дома был заключен 6 октября 2011 года.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Псковский городской суд рассматривает дело бывшего вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова. Как «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе городского суда, Александра Кузнецова обвиняют в получении взятки имущественного характера (часть 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации).

По версии следствия, заместитель губернатора региона, используя свое служебное положение, обеспечил победу ООО «Вест-Строй» в аукционе на госконтракт на строительство лечебного корпуса Струго-Красненской районной больницы. Взамен руководитель коммерческого общества на 1 миллион 350 тысяч рублей снизил вице-губернатору цену на жилой дом.

Бывший вице-губернатор находится под стражей с 15 декабря 2018 года. В конце августа этого года дело было передано в суд, 16 сентября начался судебный процесс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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