Псков примет свыше двух тысяч участников и зрителей Всероссийского турнира по спортивным бальным танцам

СЕГОДНЯ 10:30 2019-09-17T10:30:46+03:00

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Псков примет на своих площадках свыше двух тысяч участников и зрителей Всероссийского турнира по спортивным бальным танцам «Кубок Довмонта». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» организаторы мероприятия, танцевальный турнир пройдёт на территории спортивно-развлекательного центра «Простория».

В здании по адресу Иркутский переулок, дом 2 соберутся гости и спортсмены не только из разных уголков Псковской области, но и из Нижнего Новгорода, Твери, Петрозаводска, Великого Новгорода, из Санкт-Петербурга и столицы. Ожидается также визит делегации из ближнего зарубежья.

Мероприятие стартует 21 сентября. С 9 утра до полудня своё мастерство покажут юные танцоры, а начало выступлений профессиональных спортсменов, финалистов общероссийских и международных состязаний, запланировано с 13 часов дня до 21.30. Самая зрелищная часть, на которую приглашают псковичей, начнётся в 19.30. В это время пройдёт торжественное открытие вечерних отделений.

ИСТОЧНИК KP.RU