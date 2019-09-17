84 поддельные купюры зарегистрировали в Псковской области в этом году

СЕГОДНЯ 11:44 2019-09-17T11:44:40+03:00

Хотя мошенники уже перебрались в виртуальную сферу, поддельные купюры все еще встречаются в регионе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Чаще всего мошенники пытаются подделать пятитысячную банкноту

Изменить размер текста: A A

84 поддельных денежных знака выявлено в Псковской области за этот год. Такую статистику привел заместитель управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Банка России Валерий Фролов.

Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-брифинга, посвященного предстоящему Дню открытых дверей Банка России, на мероприятии 28 сентября сотрудники регионального отделения Банка России расскажут псковичам, как без технических средств отличить подлинную банкноту от фальшивой.

Основная масса поддельных купюр в Псковской области, как отметил Валерий Фролов, - пятитысячные банкноты. Впервые в этом году в регионе зафиксирована фальшивая двухтысячная купюра.

Также участники встречи сообщили, что Центробанк запускает бесплатные онлайн-курсы по повышению квалификации кассиров розничных сетей, где в том числе рассмотрят вопрос о фальшивомонетчиках.

ИСТОЧНИК KP.RU