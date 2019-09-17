2019-09-17T11:44:40+03:00
Общество

84 поддельные купюры зарегистрировали в Псковской области в этом году

Чаще всего мошенники пытаются подделать пятитысячную банкноту
Алиса Солнцева
Поделиться:
Хотя мошенники уже перебрались в виртуальную сферу, поддельные купюры все еще встречаются в регионе.Хотя мошенники уже перебрались в виртуальную сферу, поддельные купюры все еще встречаются в регионе.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

84 поддельных денежных знака выявлено в Псковской области за этот год. Такую статистику привел заместитель управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Банка России Валерий Фролов.

Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-брифинга, посвященного предстоящему Дню открытых дверей Банка России, на мероприятии 28 сентября сотрудники регионального отделения Банка России расскажут псковичам, как без технических средств отличить подлинную банкноту от фальшивой.

Основная масса поддельных купюр в Псковской области, как отметил Валерий Фролов, - пятитысячные банкноты. Впервые в этом году в регионе зафиксирована фальшивая двухтысячная купюра.

Также участники встречи сообщили, что Центробанк запускает бесплатные онлайн-курсы по повышению квалификации кассиров розничных сетей, где в том числе рассмотрят вопрос о фальшивомонетчиках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Восемь молодых вокалистов из Пскова участвуют в хоровой смене центра «Артек»
В Филадельфии состоится премьера спектакля о трагедии с подростками в Стругах Красных
Пскович обворовал петербурженку, которая подвезла его до дома
Псковская полиция опубликовала номера телефонов банковских мошенников
Более 2 тысяч спортсменов поучаствуют в «Кроссе наций» в Пскове
Возможно ли вернуть деньги после банковского мошенничества, рассказали в псковском банке
Псков примет свыше двух тысяч участников и зрителей Всероссийского турнира по спортивным бальным танцам
В Псковском городском суде началось слушание по делу бывшего вице-губернатора Александра Кузнецова
Начальнику ГИБДД по Гдовскому району грозит наказание за сокрытие преступления пьяного сына своего коллеги
Месячник по уборке поможет ликвидировать стихийные свалки в Пскове
Псковские росгвардейцы задержали воровку с наркотиками в кармане
Похититель велосипеда в Великих Луках оказался нарушителем, которого ищет вся страна
Велосипедисты из Псковской области завоевали «золото», «серебро» и «бронзу» на Чемпионате России
Спасатели нового пожарного поста в Гдовском районе обеспечат безопасность 4 тысяч жителей
Из водоёмов Псковской области вытащили свыше 70 кубометров затонувших сетей