Возможно ли вернуть деньги после банковского мошенничества, рассказали в псковском банке

СЕГОДНЯ 12:38 2019-09-17T12:38:32+03:00

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Руководство отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Банка России рассказало, есть ли возможность вернуть деньги после дистанционной кражи, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-брифинга, посвященного предстоящему Дню открытых дверей Банка России.

Заместитель управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Банка России Валерий Фролов объяснил, что существуют различные мошеннические методики. Если клиент сам сообщает свои персональные данные и добровольно переводит средства, можно сказать, что в данном случае нет состава преступления.

А если же в правонарушении участвуют сотрудники банка, проводится расследование и увеличивается вероятность возврата украденных денег. Однако в Псковской области не было случаев банковского мошенничества, в котором участвовали сотрудники.

Во всех случаях потерпевшие сами переводят средства после разговора со лжесотрудником, "Комсомолка" выяснила схемы банковских мошенничеств.

ИСТОЧНИК KP.RU