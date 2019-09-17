Более 2 тысяч спортсменов поучаствуют в «Кроссе наций» в Пскове

СЕГОДНЯ 13:31 2019-09-17T13:31:16+03:00

Жизнь в движении. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

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В субботу, 21 сентября, в Пскове пройдут Всероссийские соревнования по бегу «Кросс наций». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, организаторы приглашают к участию жителей Псковской области.

Участники забега стартуют и финишируют у Власьевской башни Псковского кремля и инсталляции «Россия начинается здесь».

Маленькие участники преодолеют маршрут в один километр, спортсмены старше 10 лет пробегут 4 и 8 километров.

Ожидается, что в «Кроссе нации» поучаствуют более 2 тысяч жителей Псковской области.

КОНКРЕТНО

Торжественное открытие соревнований состоится в 11.30.

Регистрация на «Кросс нации» пройдет до 20 сентября в детско-юношеской спортивной школе «Надежда» (г. Псков, улица Гагарина, 5а) с 10.00 до 18.00 часов.

Кроме того, зарегистрироваться можно на стартовой площадке в день забега с 9.00 до 11.00.

ИСТОЧНИК KP.RU