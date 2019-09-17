Более 2 тысяч спортсменов поучаствуют в «Кроссе наций» в Пскове
В субботу, 21 сентября, в Пскове пройдут Всероссийские соревнования по бегу «Кросс наций». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, организаторы приглашают к участию жителей Псковской области.
Участники забега стартуют и финишируют у Власьевской башни Псковского кремля и инсталляции «Россия начинается здесь».
Маленькие участники преодолеют маршрут в один километр, спортсмены старше 10 лет пробегут 4 и 8 километров.
Ожидается, что в «Кроссе нации» поучаствуют более 2 тысяч жителей Псковской области.
КОНКРЕТНО
Торжественное открытие соревнований состоится в 11.30.
Регистрация на «Кросс нации» пройдет до 20 сентября в детско-юношеской спортивной школе «Надежда» (г. Псков, улица Гагарина, 5а) с 10.00 до 18.00 часов.
Кроме того, зарегистрироваться можно на стартовой площадке в день забега с 9.00 до 11.00.
ИСТОЧНИК KP.RU