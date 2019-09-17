2019-09-17T15:21:40+03:00
Происшествия

Пскович обворовал петербурженку, которая подвезла его до дома

Незнакомый мужчина присвоил планшет
Анна БЫСТРОВА
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За кражу из иномарки псковичу грозит полтора года тюрьмы.За кражу из иномарки псковичу грозит полтора года тюрьмы.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Житель Псковской области обворовал петербурженку, которая подвезла его до родной деревни на своём автомобиле. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковского района, инцидент произошёл в июне 2019 года.

Жительница северной столицы на автомобильной дороге подобрала попутчика. Незнакомец попросил подбросить его до деревни Чудинково Псковского района, и владелица транспорта согласилась помочь. После этого 31-летний мужчина сел на заднее сиденье иномарки «Хендай Солярис». Там злоумышленник обнаружил планшет.

Когда автомобиль доставил незнакомца в родную деревню, мужчина убедился, что водитель не следит за ним. Затем тепло попрощался с женщиной и, выходя из авто, прихватил с сиденья транспорта планшет. Ценную вещь житель Псковской области спрятал под футболкой.

После кражи мужчина распорядился планшетом по своему усмотрению.

Полицейские разыскали вора и завели в его отношении уголовное дело. В суде выяснили, что для правонарушителя эта кража не первая. В связи с этим ему назначили полтора года колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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