2019-09-17T16:07:21+03:00
Звезды

В Филадельфии состоится премьера спектакля о трагедии с подростками в Стругах Красных

История псковских подростков легла в основу документальной оперы английского композитора
Алиса Солнцева
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Пару называли псковскими Бонни и Клайдом.Пару называли псковскими Бонни и Клайдом.
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На фестивале новой оперы в Филадельфии 18 сентября пройдет мировая премьера камерного спектакля «Денис и Катя». Героями документальной оперы английского композитора Филипа Венеблса стали подростки, погибшие в поселки Струги Красные Псковской области в 2016 году. Об этом «Комсомольской правде – Псков» стало известно из новости на официальном сайте Российского государственного музыкального телерадиоцентра.

Автор либретто Тед Хаффман рассказал, что в основу оперы лег пост из социальной сети Facebook. Автор записи сравнил влюбленных подростков, сбежавших от родителей, с Ромео и Джульеттой. Для композитора это событие стало поводом к размышлению об эпохе фейковых новостей, интернет-троллей и жизни в социальных сетях.

15-летние псковские подростки Денис и Катя сбежали из дома 14 ноября 2016 года и уехали в поселок Струги Красные. Родители сообщили о пропаже детей в полицию, их вскоре разыскали в частном доме. После нескольких часов переговоров спецназ вошел в дом, где находились Денис и Катя, но к тому времени они были уже мертвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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