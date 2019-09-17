2019-09-17T16:12:09+03:00
Звезды

Восемь молодых вокалистов из Пскова участвуют в хоровой смене центра «Артек»

В Крым отправились лучшие юные вокалисты региона
Егор ТИМОФЕЕВ
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ФОТО: artek.org. Юные псковичи отправились в международный центр к Чёрному морю.ФОТО: artek.org. Юные псковичи отправились в международный центр к Чёрному морю.
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Восемь молодых вокалистов из Псковской области участвуют в хоровой смене международного детского центра «Артек». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, в Крым прибыли свыше 500 юных исполнителей из 60 регионов России. Посетили Крымский полуостров и зарубежные вокалисты.

Наш регион представляют лучшие воспитанники детских школ искусств Пскова и города на Ловати. Творческая смена открылась красочным гала-концертом. Перед гостями детского центра выступил Детский хор страны. Затем собравшихся поприветствовала зампред правительства России Ольга Голодец, с напутственным словом обратился руководитель Всероссийского хорового общества Павел Пожигайло.

Смена продлится более двух недель. В это время гостей «Артека» ждут мастер-классы, репетиции и масштабные конкурсы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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