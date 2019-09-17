В ближайший месяц в Пскове пройдут две сельскохозяйственные ярмарки

СЕГОДНЯ 17:03 2019-09-17T17:03:18+03:00

Фермерский продукт и рукоделие, свежие овощи и ремесленные товары - все с любовью и заботой от псковичей. Фото: Дарья ХВАТКОВА

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Каждый год осенью псковичи всей семьей отправляются на центральные улицы, чтобы пополнить свои запасы натуральными и качественными продуктами от местных фермеров, садоводов, огородников и рукодельников.

В этом году 20-я сельскохозяйственная ярмарка Псковского района состоится 21 сентября. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации района, весь день мероприятие будет сопровождать концертная программа. Комиссия ярмарки выберет победителя: участника, чей товар пользуется спросом и отличается высоким качеством.

КОНКРЕТНО

Торговля начнется 21 сентября в 8 утра на Октябрьской площади, Октябрьском проспекте до улицы Некрасова и на улице Советской от площади Ленина до улицы Детской. Торжественное открытие состоится в 10 утра.

Областная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Пскове 5 октября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

КОНКРЕТНО

Ярмарка будет работать 5 октября с 9 до 15 часов на Октябрьской площади до улицы Ленина и на улице Советской до Детской.

ИСТОЧНИК KP.RU