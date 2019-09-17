В ближайший месяц в Пскове пройдут две сельскохозяйственные ярмарки
Каждый год осенью псковичи всей семьей отправляются на центральные улицы, чтобы пополнить свои запасы натуральными и качественными продуктами от местных фермеров, садоводов, огородников и рукодельников.
В этом году 20-я сельскохозяйственная ярмарка Псковского района состоится 21 сентября. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации района, весь день мероприятие будет сопровождать концертная программа. Комиссия ярмарки выберет победителя: участника, чей товар пользуется спросом и отличается высоким качеством.
КОНКРЕТНО
Торговля начнется 21 сентября в 8 утра на Октябрьской площади, Октябрьском проспекте до улицы Некрасова и на улице Советской от площади Ленина до улицы Детской. Торжественное открытие состоится в 10 утра.
Областная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Пскове 5 октября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.
КОНКРЕТНО
Ярмарка будет работать 5 октября с 9 до 15 часов на Октябрьской площади до улицы Ленина и на улице Советской до Детской.
ИСТОЧНИК KP.RU