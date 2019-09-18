СЕГОДНЯ 10:57 2019-09-18T10:57:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Псковской области на скамье подсудимых окажется мужчина, совращавший двух школьниц. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в следственном управлении следственного комитета России по Псковской области, инцидент произошёл 25 октября 2018 года.

Днём в одном из районов Псковской области 47-летний эксгибиционист подкараулил в проёме между домами школьницу. С девочкой злоумышленник не был знаком раньше. Мужчина встал посреди арки и перегородил путь случайной знакомой. После этого он совершил над девочкой действия сексуального характера.

Позднее извращенец нашёл себе ещё одну жертву. Он дождался, пока малолетняя девочка зайдёт в подъезд, и последовал за ней. Там мужчина воспользовался беспомощностью школьницы и также совершил действия сексуального характера.

Задержать извращенца удалось благодаря действиям отца одной из пострадавших. Он заполучил видеозаписи с камер наблюдения, установленных в подъезде. С доказательствами отец обратился к общественности в социальных сетях. Он попросил опознать злоумышленника. На происходящее отреагировали оперативники. Им и удалось задержать мужчину.

КСТАТИ

По данным следствия, медицинская экспертиза признала мужчину вменяемым. Сообщается также, что злоумышленник был официально трудоустроен в одном из обществ с ограниченной ответственностью региона. Там он занимал должность сварщика.

ИСТОЧНИК KP.RU