Свыше 105 миллионов рублей заплатили псковичи, чтобы выехать за границу

СЕГОДНЯ 11:46 2019-09-18T11:46:23+03:00

Жители региона не могли отправиться в отпуск за границу с долгами перед государством. Фото: Евгения ГУСЕВА

Судебные приставы не одобряли выезд до тех пор, пока жители региона не погашали задолженности

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Около 105 миллионов рублей заплатили псковские должники, которые хотели выехать за границу. Эта сумма почти на 37,5 процентов больше, чем в 2018 году. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции по итогам работы УФССП России по Псковской области за 8 месяцев 2019 года, такую статистику привел руководитель управления ФССП России по Псковской области, главный пристав региона Сергей Колесников.

Всего за этот период служба судебных приставов 23 тысячи раз ограничила выезд должникам. Еще 15 тысяч жителей на данный момент остаются «невыездными».

А вот нелегальных мигрантов псковские приставы активно отправляют на родину. 140 человек в Псковской области департировали за 8 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU