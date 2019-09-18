Псковичи достали из вентиляции кота, который провёл в ловушке четыре дня
Псковичи достали из вентиляционной шахты жилого дома кота, который провёл в ловушке четыре дня. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, 17 сентября на сайт губернатора региона поступила просьба о помощи.
Псковичка Карина Заводнова рассказала, что в вентиляционную шахту их 10-этажного дома на Рижском проспекте провалился кот. Животное жалобно мяукало, так как не могло выбраться из западни самостоятельно. Жители дома обращались в различные инстанции, однако, получали отказ в помощи. Волонтёры также не смогли достать кота при помощи мешка и верёвки.
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Между тем готовность помочь выказали работники коммунальных служб. С согласия жильцов 17 сентября они проломили стену в туалете одной из квартир на первом этаже. В 8 часов вечера кота достали через образовавшееся отверстие.
Как отметили очевидцы, к счастью, животное ничего не повредило. Более того, жильцам кот показался ухоженным, домашним. Так как хозяин спасённого не объявился, животное приютил зоозащитник Василий Смирнов.
ИСТОЧНИК KP.RU