Псковичи достали из вентиляции кота, который провёл в ловушке четыре дня

СЕГОДНЯ 13:07 2019-09-18T13:08:00+03:00

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Псковичи достали из вентиляционной шахты жилого дома кота, который провёл в ловушке четыре дня. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, 17 сентября на сайт губернатора региона поступила просьба о помощи.

Псковичка Карина Заводнова рассказала, что в вентиляционную шахту их 10-этажного дома на Рижском проспекте провалился кот. Животное жалобно мяукало, так как не могло выбраться из западни самостоятельно. Жители дома обращались в различные инстанции, однако, получали отказ в помощи. Волонтёры также не смогли достать кота при помощи мешка и верёвки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="204" height="360" src="https://www.pskov.kp.ru/video/embed/732735" frameborder="0"></iframe> Псковичи спасли кота из вентиляционной шахты многоэтажки..ВИДЕО: Наталия ЗАЙЦЕВА.! другой источник

Между тем готовность помочь выказали работники коммунальных служб. С согласия жильцов 17 сентября они проломили стену в туалете одной из квартир на первом этаже. В 8 часов вечера кота достали через образовавшееся отверстие.

Как отметили очевидцы, к счастью, животное ничего не повредило. Более того, жильцам кот показался ухоженным, домашним. Так как хозяин спасённого не объявился, животное приютил зоозащитник Василий Смирнов.

ИСТОЧНИК KP.RU