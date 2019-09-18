Исчезновение двоих детей в Псковской области прокомментировал психолог

СЕГОДНЯ 15:28 2019-09-18T15:28:32+03:00

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За последнюю неделю двое детей после уроков не вернулись домой. 12 сентября 12-летний мальчик почти сутки бродил по Пскову, пока его не узнали случайные прохожие. 17 сентября в городе Великие Луки пропала 8-летняя девочка, сейчас ее уже нашли. В обоих случаях дети получили в школе плохие оценки и боялись рассказать об этом родителям.

Региональное управление следственного комитета попросило прокомментировать ситуацию Ларису Булашову, старшего инспектора (психолога) отдела криминалистики.

Психолог отмечает, что страху ребенка перед реакцией родителей предшествовала «система отношений в семье, зависящая от успеваемости ребенка».

- Лишая детей возможности вернуться домой и поделиться с родителями своими трудностями и проблемами, угрожая расправой, можно создать для них безвыходную ситуацию, приводящую к неисправимым и трагическим последствиям, причиной которых оказывается обычная двойка в школе, - отмечает Лариса Булашова.

Только близкие люди могут понять причину неуспеваемости ребенка и помочь ему справиться с трудностями. Кроме того, психолог отмечает, что не угрозы помогают решить проблемы и улучшить оценки и самочувствие ребенка, а любовь и внимание родителей и в серьезных случаях помощь специалистов.

- Угрозы, манипуляции, проявления жестокости по отношению к детям способны создать для них ситуацию, из которой им не найти выход, и привести к трагическим непоправимым последствиям. Любите своих детей! – заключает Лариса Булашова.

ИСТОЧНИК KP.RU