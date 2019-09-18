Уроженка Пскова завоевала «бронзу» на этапе кубка Европы по спортивному ориентированию

СЕГОДНЯ 16:14 2019-09-18T16:14:16+03:00

В Польше прошли соревнования для атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата.

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Уроженка Пскова стала бронзовым призёром этапа кубка Европы по спортивному ориентированию. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, псковичка Марина Борисенкова обошла около сотни соперников на пути к третьему месту в соревновании.

Состязания на территории польского города Влень организовали для участников с поражением опорно-двигательного аппарата. Марина Борисенкова вышла на старт в дисциплине «Спринт».

По итогам соревнований псковичка отметила, что этап кубка Европы был организован на достойном уровне. Для того, чтобы попасть на пьедестал, пришлось преодолеть сложную трассу, на которой встречались и горы, и смешанные леса.

КСТАТИ

Российские атлеты получили весь комплект медалей в категории «Спринт». А псковская спортсменка Марина Борисенкова, кроме того, попала в шестёрку лучших спортсменов в общем зачёте.

ИСТОЧНИК KP.RU