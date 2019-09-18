СЕГОДНЯ 16:41 2019-09-18T16:41:17+03:00

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Жители Новосокольников расписали «Забор трезвости». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, это стало возможным благодаря совместной акции сотрудников ведомства и представителей культурно-досугового клуба.

Мероприятие, призывающее «Будь ответственным водителем!», в районном центре посвятили профилактике ДТП с участием пьяных водителей. В его рамках в городе появилась инсталляция «Забор трезвости». Местным жителям предлагали написать на «заборе» призыв к автомобилистам. А после этого — поделиться впечатлениями от проведённой акции в «Книге вежливых водителей».

В Новосокольниках провели акцию по профилактике ДТП с участием нетрезвых водителей.

КСТАТИ

Первым в книге появилось пожелание от инспектора безопасности дорожного движения района Нелли Смирновой. Госавтоинспектор призвала владельцев транспортных средств не садиться за руль авто в нетрезвом состоянии и не подвергать опасности себя и окружающих.

ИСТОЧНИК KP.RU