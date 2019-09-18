2019-09-18T16:41:17+03:00
Общество

Жители Новосокольников расписали «Забор трезвости»

Жители района оставили призывы к автомобилистам
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Жители города смогли оставить призыв к автомобилистам на «заборе».Жители города смогли оставить призыв к автомобилистам на «заборе».
Изменить размер текста:

Жители Новосокольников расписали «Забор трезвости». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, это стало возможным благодаря совместной акции сотрудников ведомства и представителей культурно-досугового клуба.

Мероприятие, призывающее «Будь ответственным водителем!», в районном центре посвятили профилактике ДТП с участием пьяных водителей. В его рамках в городе появилась инсталляция «Забор трезвости». Местным жителям предлагали написать на «заборе» призыв к автомобилистам. А после этого — поделиться впечатлениями от проведённой акции в «Книге вежливых водителей».

В Новосокольниках провели акцию по профилактике ДТП с участием нетрезвых водителей.

В Новосокольниках провели акцию по профилактике ДТП с участием нетрезвых водителей.

КСТАТИ

Первым в книге появилось пожелание от инспектора безопасности дорожного движения района Нелли Смирновой. Госавтоинспектор призвала владельцев транспортных средств не садиться за руль авто в нетрезвом состоянии и не подвергать опасности себя и окружающих.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Деньги копят 27% жителей Северо-Запада
Стало известно, какие книги любят читать псковичи
Уроженка Пскова завоевала «бронзу» на этапе кубка Европы по спортивному ориентированию
Жители 53 домов Невеля смогут подключить природный газ
Исчезновение двоих детей в Псковской области прокомментировал психолог
Псковичи достали из вентиляции кота, который провёл в ловушке четыре дня
Более тысячи алиментщиков в Псковской области находятся в розыске
Журналисты попросили главного пристава Псковской области прокомментировать дело о взятке Марины Окрушко
Около 2 миллионов рублей Псковская область сэкономила на мигрантах
Свыше 105 миллионов рублей заплатили псковичи, чтобы выехать за границу
С начала года псковские приставы арестовали 366 тысяч счетов
Великолукский мясокомбинат открыл поставки продукции в Венесуэлу