2019-09-18T17:59:59+03:00
Экономика

Деньги копят 27% жителей Северо-Запада

Как показало совместное исследование банка «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь», лишь 11,5% жителей Северо-Запада регулярно откладывают деньги с зарплаты
Василиса Алексеева
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Деньги копят 27% жителей Северо-Запада.Деньги копят 27% жителей Северо-Запада.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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6,8% делают это регулярно с различного рода премий: квартальных, полугодовых и годовых. Еще 9% откладывают деньги от случая к случаю – в результате продажи имущества, получения материальной помощи от родственников и т.д. Таким образом, в настоящий момент копят деньги лишь 27% жителей Северо-Запада, что является наглядной демонстрацией кардинально изменившейся в стране модели поведения потребителей.

-Треть из жителей СЗФО, которые копят деньги, размещают их на банковских вкладах. Хранить накопления в наличных рублях предпочитают 60% жителей федерального округа, – отмечает Иван Макаров, пресс-секретарь банка «Открытие» по СЗФО. – Для сравнения, на Юге России и в Поволжье в банках хранят деньги лишь 20,6% и 21,6%, соответственно. В Сибири – 38,9%, а в ЦФО, включая Москву и Московскую область, – 36,8%. Наличной валюте на Северо-Западе доверяют 6,3% из тех, кто копит деньги. Это второй показатель в стране, на первом месте с огромным отрывом идет Поволжье – где в наличной валюте формируют свои сбережения более 17%.

Примечательно, что при этом почти 40% жителей СЗФО имеют собственные накопления. 12,1% от всего числа опрошенных располагают сбережениями в размере более 12 ежемесячных окладов, 4,9% — в диапазоне от 6 до 12 окладов, 13% - в размере 2-5 ежемесячных окладов и 8,8% - в сумме одного оклада и менее.

В исследовании научно-технического центра «Перспектива», которое по заказу банка «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» было посвящено личным сбережениям денежных средств населения России, приняло участие 1500 респондентов. Из них 48,63% мужчин и 51,4% женщин. Примерно равные доли среди опрошенных составили люди в возрасте 51-65 лет (27,5%) и в возрасте до 35 лет (27,1%). Жителями СЗФО являются свыше 140 опрошенных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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