2019-09-19T10:26:10+03:00
Происшествия

Псковского предпринимателя оштрафовали за незаконную торговлю спиртным

Бизнесмен не смог предоставить сопроводительные документы на товар
Егор ТИМОФЕЕВ
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Полицейские изъяли контрафактный алкоголь в псковском магазине.Полицейские изъяли контрафактный алкоголь в псковском магазине.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Индивидуального предпринимателя из Пскова оштрафовали за незаконную торговлю спиртным. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, нарушителя вычислили во время совместной проверки сотрудников ведомства и полицейских из отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по городу Пскову.

Во время рейда по торговым точкам оказалось, что бизнесмен, торгующий в павильоне на улице Боровой дом 11а продавал алкоголь, не имея при этом никаких сопроводительных документов на товар. В связи с этим полицейские были вынуждены изъять спиртное и возбудить дело об административном правонарушении в отношении псковского предпринимателя.

Арбитражный суд региона поддержал сторону обвинения. В результате бизнесмена обязали выплатить штраф в размере десяти тысяч рублей в пользу государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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