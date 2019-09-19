2019-09-19T12:52:31+03:00
Общество

Стала известна программа празднования «Дня скобаря» в Пскове [СХЕМА ПЛОЩАДОК]

Праздник пройдет в Пскове 21 сентября с 12 до 16 часов
Алиса Солнцева
Поделиться:
"От зари до зари ковали скобы скобари"."От зари до зари ковали скобы скобари".Фото: Дарья ХВАТКОВА
Изменить размер текста:

21 сентября на центральных улицах и в Детском парке развернется ярмарка изделий ручной работы, пройдут мастер-классы народного ремесла, будут работать фотозоны, а день скрасят выступления псковских артистов. В Псковском областном центре народного творчества «Комсомольская правда – Псков» узнала программу "Дня скобаря".

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ

«Куём вместе» — знакомство с псковскими кузнецами, историей кузнечного ремесла и мастер-классы.

«Чествование кузнецов» — фольклорный обрядовый блок.

«Скобарские забавы» — клубы исторический реконструкции.

«Смотри. Покупай. Пробуй» — выставка изделий псковских мастеров.

«Позитивная механика» — контактная выставка рукотворной техники.

«Игры нашего двора» — детская игровая площадка.

«Скобари — народ потешный» — концертная интерактивная тематическая программа.

Фото: ocntpskov.ru. Схема расположения праздничных площадок на "День скобаря".

Фото: ocntpskov.ru. Схема расположения праздничных площадок на "День скобаря".

Гости посоревнуются в силе и ловкости: партнеры мероприятия готовят молодецкие забавы. Юноши поднимут гири, девушки покрутят хулахупы. Всех объединит утренняя зарядка или обучение танцу живота. Не обойдется без призов самым сильным и активным.

О предстоящем "Дне скобаря" рассказали организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «День Скобаря в Пскове»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В «Дне скобаря» в Пскове примут участие около 15 кузнецов
Семь площадок организуют для псковичей в «День скобаря»
В Опочецком районе из-за неисправной электропроводки загорелся жилой дом
Псковского предпринимателя оштрафовали за незаконную торговлю спиртным
Вдоль дороги по улице Яна Фабрициуса в Пскове планируют спилить 147 деревьев
Деньги копят 27% жителей Северо-Запада
Стало известно, какие книги любят читать псковичи
Жители Новосокольников расписали «Забор трезвости»
Уроженка Пскова завоевала «бронзу» на этапе кубка Европы по спортивному ориентированию
Жители 53 домов Невеля смогут подключить природный газ
Исчезновение двоих детей в Псковской области прокомментировал психолог
Псковичи достали из вентиляции кота, который провёл в ловушке четыре дня
Более тысячи алиментщиков в Псковской области находятся в розыске
Журналисты попросили главного пристава Псковской области прокомментировать дело о взятке Марины Окрушко
Около 2 миллионов рублей Псковская область сэкономила на мигрантах
Свыше 105 миллионов рублей заплатили псковичи, чтобы выехать за границу
С начала года псковские приставы арестовали 366 тысяч счетов
Великолукский мясокомбинат открыл поставки продукции в Латинскую Америку