Стала известна программа празднования «Дня скобаря» в Пскове [СХЕМА ПЛОЩАДОК]

СЕГОДНЯ 12:28 2019-09-19T12:52:31+03:00

Праздник пройдет в Пскове 21 сентября с 12 до 16 часов

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21 сентября на центральных улицах и в Детском парке развернется ярмарка изделий ручной работы, пройдут мастер-классы народного ремесла, будут работать фотозоны, а день скрасят выступления псковских артистов. В Псковском областном центре народного творчества «Комсомольская правда – Псков» узнала программу "Дня скобаря".

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ

«Куём вместе» — знакомство с псковскими кузнецами, историей кузнечного ремесла и мастер-классы.

«Чествование кузнецов» — фольклорный обрядовый блок.

«Скобарские забавы» — клубы исторический реконструкции.

«Смотри. Покупай. Пробуй» — выставка изделий псковских мастеров.

«Позитивная механика» — контактная выставка рукотворной техники.

«Игры нашего двора» — детская игровая площадка.

«Скобари — народ потешный» — концертная интерактивная тематическая программа.

Фото: ocntpskov.ru. Схема расположения праздничных площадок на "День скобаря".

Гости посоревнуются в силе и ловкости: партнеры мероприятия готовят молодецкие забавы. Юноши поднимут гири, девушки покрутят хулахупы. Всех объединит утренняя зарядка или обучение танцу живота. Не обойдется без призов самым сильным и активным.

О предстоящем "Дне скобаря" рассказали организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU