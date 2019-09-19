Стала известна программа празднования «Дня скобаря» в Пскове [СХЕМА ПЛОЩАДОК]
21 сентября на центральных улицах и в Детском парке развернется ярмарка изделий ручной работы, пройдут мастер-классы народного ремесла, будут работать фотозоны, а день скрасят выступления псковских артистов. В Псковском областном центре народного творчества «Комсомольская правда – Псков» узнала программу "Дня скобаря".
ПРАЗДНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ
«Куём вместе» — знакомство с псковскими кузнецами, историей кузнечного ремесла и мастер-классы.
«Чествование кузнецов» — фольклорный обрядовый блок.
«Скобарские забавы» — клубы исторический реконструкции.
«Смотри. Покупай. Пробуй» — выставка изделий псковских мастеров.
«Позитивная механика» — контактная выставка рукотворной техники.
«Игры нашего двора» — детская игровая площадка.
«Скобари — народ потешный» — концертная интерактивная тематическая программа.
Фото: ocntpskov.ru. Схема расположения праздничных площадок на "День скобаря".
Гости посоревнуются в силе и ловкости: партнеры мероприятия готовят молодецкие забавы. Юноши поднимут гири, девушки покрутят хулахупы. Всех объединит утренняя зарядка или обучение танцу живота. Не обойдется без призов самым сильным и активным.
О предстоящем "Дне скобаря" рассказали организаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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