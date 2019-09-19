Семь площадок организуют для псковичей в «День скобаря»

СЕГОДНЯ 12:36 2019-09-19T13:17:42+03:00

По легенде, «скобарями» назвал псковичей Петр I после того, как не смог разогнуть скобу. Фото: Дарья ХВАТКОВА

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В «День скобаря» для псковичей и гостей города организуют семь праздничных площадок. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с пресс-конференции, посвящённой фестивалю ремесленной культуры «День скобаря», мероприятие состоится 21 сентября на территории Детского парка.

- Этот праздник впервые прошёл в 2011 году, и сразу стало понятно, что небольшой формат ему противопоказан. Он должен быть общегородским и массовым. В этом году мы проводим праздник на территории Детского парка, так как исконное его место проведения находится на реконструкции, - отметила заведующая сектором декоративно-прикладного творчества Псковского областного центра народного творчества Наталья Бочина.

В центре Пскова гостей праздника ждут знакомство с псковскими кузнецами и историей ремесла (площадка «Куём вместе»), фольклорная программа, выступления участников клубов исторической реконструкции, выставка изделий мастеров региона (площадка «Смотри. Покупай.Пробуй»). Особое впечатление на юных посетителей произведёт детская игровая программа, выставка рукотворной техники, на которую можно будет не только взглянуть, но и потрогать.

Программу и схему расположения площадок смотрите ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU