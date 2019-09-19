В «Дне скобаря» в Пскове примут участие около 15 кузнецов

СЕГОДНЯ 12:42 2019-09-19T12:42:29+03:00

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В празднике «День скобаря» в Пскове примут участие около 15 кузнецов региона. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с пресс-конференции, посвящённой фестивалю ремесленной культуры, мероприятие можно будет посетить 21 сентября с полудня до 16 часов дня в Детском парке.

- Очень многое зависит от погоды, однако, мы надеемся, что дождик не испугает псковичей и гостей города. У нас на площадках будет не только выставка достижений кузнецов, детям тоже дадут помахать молоточком. Гости смогут пострелять из лука и вспомнить «Игры нашего двора». Организуют также фотозону, в рамках которой можно будет запечатлеть себя на фоне любимых псковичами кованых скульптур, - отметили участники встречи.

Одно из самых ярких событий фестиваля, по словам организаторов, - фольклорный обряд чествования кузнецов. По старинным обычаям его проведёт один из коллективов-участников. При этом для самих кузнецов то, что с ними будут делать, пока сюрприз.

Гостям обещают красочное зрелище с песнями и плясками, в которых можно будет поучаствовать.

Организаторы подготовили семь праздничных площадок. Схему их расположения можно найти ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU