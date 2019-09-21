2019-09-21T18:42:36+03:00
Общество

В Пскове прошла юбилейная сельскохозяйственная ярмарка

Овощи, фрукты, зелень, мясо, рыбу и другую сельхозпродукцию привезли мелкие и крупные хозяйства района, предприятия города, а также гости из других районов и областей
Василиса Алексеева
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Коллектив "Вересье".Коллектив "Вересье".
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В Пскове прошла 20-я сельскохозяйственная ярмарка Псковского района, рассказали «Комсомольской правде-Псков» сообщили в пресс-службе муниципалитета. Торговые ряды развернулись на Октябрьской площади. Овощи, фрукты, зелень, мясо, рыбу и другую сельхозпродукцию привезли мелкие и крупные хозяйства района, предприятия города, а также гости из других районов и областей.

-Я горжусь нашими сельскохозяйственными производителями и нашими предприятиями, которые, несмотря на погодные условия, всегда получают замечательный урожай! Честь и хвала труженикам села!» – отметила на открытиии ярмарки глава Псковского района Наталья Федорова.

Богатство осенней ярмарки и высокое качество работы предприятий Псковского района, ведущего сельскохозяйственного района области оценила заместитель губернатора Псковской области по экономике и инвестициям Нинель Салагаева.

-Для производителей эта ярмарка - хорошая возможность показать результаты своего труда и посмотреть на своих конкурентов, перенять новые модели развития, а для покупателей - замечательная возможность пополнить свои запасы, купить свежие продукты на свой стол, - сказал депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев.

Участников и покупателей сельскохозяйственной ярмарки порадовал концертной программой ансамбль «Вересье» тямшанского культурно-досугового центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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