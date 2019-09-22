2019-09-22T11:04:24+03:00
Общество

В "Кроссе наций" в Пскове приняли участие полторы тысячи жителей региона

Каждый из 9 забегов акции стал «Цифровым» в честь перехода Псковской области на цифровое телевещание
Василиса Алексеева
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В "Кроссе нации" приняли участие 1,5 тысячи жителей области.В "Кроссе нации" приняли участие 1,5 тысячи жителей области.
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В Пскове во всероссийской массовой спортивной акция "Кросс нации", которая прошла 21 сентября, приняли участие более 1,5 тысяч жителей из 16 муниципалитетов Псковской области.

Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе администрации области, каждый из 9 забегов акции стал «Цифровым» в честь перехода Псковской области на цифровое телевещание. За победу на каждой дистанции, помимо сувениров , кубков и наград от регионального комитета по спорту, также вручались цифровые приставки.

В детском забеге среди мальчиков победу одержал Вадим Высоцкий из Пскова, среди девочек — Евгения Михайлова из Псковского района. На четырехкилометровой дистанции среди юношей главные призы соревнований завоевал Андрей Костенко из Невеля, а среди девушек — Александра Голубкова из Великолукского района. На такой же дистанции среди взрослых спортсменов победу праздновали Руслан Ильин (Псков) и Екатерина Никитина (Псков).

На дистанции 8 километров среди юношей победу одержал Даниил Гудков (Великие Луки), Среди взрослых спортсменов — псковичи Максим Гуров и Валерия Бороусова.

-На стартовой площадке была развернута интерактивная зона, в которой каждый желающий мог сделать снимок и выложить его в социальные сети с хештегом #переходимнацифруврегионе60. Таким образом можно было принять участие в розыгрыше телевизора, итоги которого подведем 14 октября, в день перехода Псковской области на "цифру", — отметил руководитель Управления цифрового развития и связи областной администрации Денис Матвеев.

В рамках «Кросса нации» в Пскове прошел забег участников специальной олимпиады для людей с ментальными нарушениями. Для них была предусмотрена дистанция в 200 метров.

"Кросс нации" — самое массовое спортивное мероприятие на территории Российской Федерации, которое включает в себя забеги на дистанции от 1 до 12 километров. Соревнования проводятся с 2004 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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